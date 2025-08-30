PODCAST CANLI YAYIN
BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Giriş Tarihi :31 Ağustos 2025, 00:00 Güncelleme Tarihi :31 Ağustos 2025, 00:00

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
VERGİ/CEZA İHBARNAMESİ İLAN LİSTESİ :
Vergi Kimlik No T.C.Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres
5670375453 27793623582 BİROL KOÇ 2025081813AuL0000013 201901201912 0012 0012 76.996,34 3080 76.996,34 KOSINJSKA UL. 20 10000 ZAGREB / HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE

