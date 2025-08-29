İSTANBUL 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/53 Esas

KARAR NO : 2024/821

Davacı FİLİZ GÜL aleyhine mahkememizde açılan Şirketin İhyası davasının yapılan açık yargılaması sonunda Mahkememizce verilen karar aşağıda isim ve adresi yazılı davalılara adresi tespit edilemediğinden HMK 27 ve 122. maddeleri gereğince tebliğ olunur.

''HÜKÜM :

Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;

1-)Davanın kabulüne, MAVİ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (163344-0)'nin sicil kaydının Eskişehir Odunpazarı İlçesi, 71 Evler mah. Şosealtıtakkalı mevkii 16751 ada, 29 ve 30 parseldeki gayrimenkullerdeki ipoteğin fekki ilesınırlı olmak üzere yeniden İHYASINA,

2-) AHMET KAYA (TCKN: 22517063118)'ın tasfiye memuru olarak atanmasına, aylık 5.000,00-TL ücret taktirine, 3 aylık tasfiye memuru ücreti toplamı olan 15.000,00-TL olan davacı yanca depo edilmesine,

3-)İlgili kararın Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve ilanına,

4-)Harçlar yasası uyarınca alınması gerekli 427,60-TL'den peşin alınan 80,70-TL harcın mahsubu ile bakiye 346,90-TL harcın davalıTasfiye Memurları İdris Avcı ve Orhan Erçek 'ten tahsili ile alınarak Hazineye irat kaydına,

5-)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü yasal hasım olup davanın açılmasına sebebiyet vermediğinden aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,

6-)Davacı tarafından yapılan 80,70-TL başvuru harcı, 80,70-TL peşin harç, 11,50-TL vekalet harcı ve 455,60-TL davetiye / teskere gideri olmak üzere toplam 628,50-TL'nin davalı Tasfiye Memurları İdris Avcı ve Orhan Erçek'ten tahsili ile davacıya verilmesine,

7-)Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 30.000,00-TL maktu vekalet ücretinindavalı Tasfiye Memurları İdris Avcı ve Orhan Erçek'ten tahsili ile davacıya verilmesine,

8-)Davacı/davalının gider avansından artan bakiyenin karar kesinleştiğinde ve talep halinde taraflara/vekillerineiadesine,

Davacı asilin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda, tarafların gerekçeli kararı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verecekleri bir dilekçe ile veya başka bir mahkeme aracılığı ile mahkememize gönderecekleri dilekçe ile HMK 341. madde uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurma hakları hatırlatılmak suretiyle oybirliğiyle verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 21/11/2024 '' karar verilmiş olup, teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22/07/2025

Tasfiye Memuru İDRİS AVCI : MURBASAN SOK. KOZA İŞ MERKEZİ C BLOK K: 12 BALMUMCU BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

Tasfiye Memuru ORHAN ERCEK : MURBASAN SOK. KOZA İŞ MERKEZİ C BLOK K: 12 BALMUMCU BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

Basın No: ILN02285385 #ilan.gov.tr