İLAN

İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/108 Esas

KARAR NO : 2024/445

Davacı FARUK BİLGİNOĞLU aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Yasal süresinde yenilenmeyen davanın HMK'nın 150.maddesi gereğince AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,

2-Karar tarihi itibari ile alınması gereken 142,53-TL harçtan, peşin alınan 1.878,53-TL harcın mahsubu ile fazla yatırılan 1.736‬,00-TL'nin karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacı tarafa iadesine,

3-Davalılardan Ahmet Başdaş, Bahar Mutlu, Güngör Utkan, İrem Ezgi Toyran, Orhan Keleş, Rana Kandemir Bildir, Saman Khodkar, Okal Dış Tic. Ltd. Şti., Yenikapı Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T.'nin 7/1. maddesi uyarınca hesaplanan 8.950,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak bu davalılara ödenmesine,

4-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

5-Bakiye gider avanslarının karar kesinleştiğinde yatıran taraflara iadesine,

Dair, tarafların yokluğunda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341. ve 345. Maddeleri uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize ya da başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde İSTİNAF Kanun Yolu açık olmak üzere karar verildi.

İş bu Gerekçeli Kararın DAVALI ABDOLKARIMI MOSTAFA'ya teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.20/01/2025

Basın No: ILN02285193 #ilan.gov.tr