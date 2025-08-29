İLAN

ANTALYA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/144

KARAR NO : 2025/585

Mahkememizin 03/07/2025 tarih ve 2025/144 Esas, 2025/585 Karar sayılı kararı ile sanık HUSSAM JASEM hakkındaHırsızlık suçundan TCK.nun 141/1, 53/1-2-3 maddesi uyarınca 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 1.275,00 TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile Hazineye irad kaydına karar verilmiş olup,tüm araştırmalara rağmenaçık adresleri tespit edilemeyen sanık HUSSAM JASEM (TC. Kimlik No : 99027298422) Khaled ve Nadıa oğlu. 01/01/1997 Suriye d.lu) gerekçeli karar tebliğinin yapılması gerekmekte olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinafı kabil olmak üzere, istinaf yasa yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 27/08/2025

Basın No: ILN02285277 #ilan.gov.tr