AĞAÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR Ağaçören Belediye Başkanlığından:

Aksaray ili, Ağaçören ilçesi, "Kale Mahallesinde" 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İŞİN ADI MUHAMMEN BEDEL 10.09.2025 14.00 KALE MAHALLESİ 122 ADA 268 ARSEL A BLOK 30 DAİRE KONUTU YAPILMASI 82.051.536,00 TL İli: Aksaray , İlçesi : Ağaçören ,

1- Kale mahallesi Sevgi sok. Ağaçören Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. İhalenin muhammen bedeli 4246.85 m2 inşaat alanı üzerinden 82.051.536,00 TL dir. İhale de inşaat alanı % 10 üzerinden açık artırma suretiyle başlatılacaktır. İhale üzerinde kalan yüklenici 15 iş günü içerisinde hazırlatacağı avam proje üzerinden belediye ile anlaşmaya varıldığı tarihten itibaren kesinlik kazanacaktır. İhale süreci bu anlaşmadan sonra devam edecektir. 2- İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;

A- Kanuni ikametgahı olması,

B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,

F- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, Ekonomik kriterler ;

G- İstekliler geçici teminat olarak muhammen bedelin % 3 ü oranında geçici teminat vereceklerdir. İhaleye müteakip 15 gün içerisinde % 6 kesin teminatı, tellaliye , karar pulu bedelinin tamamı peşin olarak ödenecektir. H- İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi, İ- İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye İbraz edilmesi, J-İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri, K-İş deneyim belgeleri; işin muhammen bedelin %10 undan den az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

L- Muhammen bedelin % 10 den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.

Yüklenici tarafından belirlenen teknik personel(mimar veya inşaat mühendisi) İş programına göre şantiye alanında bulunmak zorundadır. Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri 1 İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR ŞANTİYE ŞEFİ Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde; 2- (Mesleki ünvan) için TL/Gün MÜHENDİS & MİMAR 1.000 TL ceza uygulanır.

3- İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Ağaçören Belediyesi Kale Mah. Sevgi Sokak adresinde görülebilir . 1.000 TL (BİNTL) dosya bedeli yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur 4- ihaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır. 5- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 6 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

7- İşin süresi iş yeri teslim tarihinden itibaren 24 aydadır.