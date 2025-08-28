Örnek No:55*

T.C.

ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/20 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/20 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Adana İli , Seyhan İlçesi , Kurtuluş Mahallesi , 1559 Ada No , 967 Parsel No , 10000/58453 Arsa Payılı , 584,53 alanlı , 8+çatı Kat, 8 numaralı bağımsız bölümde dubleks mesken vasfında tapuya kayıtlıdır. Adana ili, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, Şinasi Efendi Caddesi No:27, Kat: 8+Çatı Daire: 8 adresinde yer almaktadır. Taşınmaza ulaşmak için: bölgenin sık kullanılan sokaklarından olan Mithat Saraçoğlu Caddesi doğu yönü istikametine ilerlenir ve sol kol üzerinde yer Şinasi Efendi Caddesine dönülür ve ilerde sol kol üzerinde taşınmazın konumlu olduğu yapıya ulaşılır. Konu taşınmaza ulaşım toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile kolaylıkla sağlanmaktadır. Taşınmaza yakın konumda; Ziyapaşa Bulvarı ve kendisiyle benzer 5 -15 katlı yapılaşmalar bulunmaktadır. Konu taşınmazın kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Kıymet takdirine konu gayrimenkul: 1 Bod.1 Zem.8 Normal Katlı Kargir Apartman Ve Arsası niteliğinde 584,53 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde inşa edilmiştir. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme yapı cinsinde, bodrum, zemin, 8 normal+ çatı kat olarak inşa edilmiştir. Binanın girişi, merdivenleri ve ortak kullanım alanlarında zeminleri seramik kaplamalı, duvarları sıva üzeri boya kaplamadır. Bina kapısı alüminyum doğrama camlı kapı otomatik kapı şeklindedir. Bina dış cephesi dış cephe boyalıdır. Binanın girişi zemin kat seviyesinden kuzey cepheden sağlanmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu yapıda 1 adet asansör bulunmaktadır.Değerlemeye konu 8+çatı kat 8 numaralı, kuzey cephede yer alan bina girişine göre üst tarafta konumlu olup, kuzey, güney, doğu ve batı cephelidir. Seyhan Belediyesi İmar Arşivinde mevcut 07.07.2017 tarih 10/7 sayılı yapı ruhsatına esas ait mimari projesi incelenmiştir. Taşınmazın alan ve konum tespiti yapılabilmiştir.Taşınmazın mimari projesinde tespitlerde ise konu dubleks meskenin 8.katı 130 m2, çatı kat eklentisi ise 55 m2 alanlı olup brüt 185 m2 kullanım alanı olup; antre, hol, salon, mutfak, 3 oda, 2 banyo, wc, 1 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Yerinde yapılan tespitlerde mimari projesine aykırılıların olduğu tespit edilmiş olup, kıymet takdirinde taşınmazın mimari projesi esas alınmıştır. Odaların zemini parke ve seramik kaplı olup, duvarları alçı sıva üzeri saten boya kaplıdır. Mutfak duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Mutfakta mermerit tezgâh ve ahşap kapaklı mutfak dolabı mevcuttur. Banyo ve wc mahallerinin zemini ve duvarları seramik kaplamalıdır. Mesken iç kapılar ahşap panel doğrama kapıdır. Pencereleri pvc doğramadır. Konu taşınmaz genel olarak iyi iç teknik özelliklere sahiptir.

Adresi : Kurtuluş Mah. Şinasi Efendi Caddesi No: 27, Kat: 8+Çatı, Daire:8 Seyhan /AdanaSeyhan / ADANA

İmar Durumu: İnşaat tarzı Konut+ Ticaret Alanı, Ayrık Nizam, Emsal: 2.40, Taks: 0.40 Yapılaşma Koşullarına Sahiptir.

Kıymeti : 11.902.051,93 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinemezler

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 10:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 10:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 10:19

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

