İLAN

TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2019/470

KARAR NO: 2023/375

Davacı BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından davalı Sevda İNAN hakkında Mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; "...1-Davanın kabulü ile, Arsin ilçesi Cudibey Mahallesi 157 Ada, 8 Parsel sayılı taşınmazda16/11/2023 havale tarihli fen bilirkişisi raporu ekindeki krokide IR ile gösterilen koordinatları yazılı 122,88 m²'lik alan üzerinde 4646 sayılı Yasa' nın 12/a hükmü uyarınca ağaç dikmemek, bina vs sabit tesis yapmamak koşuluyla kullanım hakkı davacıya olmak üzere daimi irtifak hakkının hazine adına tesciline, fen bilirkişisi raporu ve eki krokinin kararın eki sayılmasına, 2-Toplam kamulaştırma bedelinin 4.842,68TL olarak tespitine, acele el koyma dosyası üzerinden ödenen 3.628,47TL' nin mahsubu ile bakiye kamulaştırma bedeli olan 1.214,21TL' nin 29/11/2023 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda hak sahibi davalılara ödenmesine, fazla depo edildiği anlaşılan 134,98‬TL 'nin davacı kuruma iadesine, bu hususta banka şube müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,3-Kamulaştırma bedelinin 1.214,21TL'ye 17/05/2019 dava tarihinden 14/12/2023 Karar tarihine kadar işleyecek faizin (kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz)davacıdan alınarak tapu kayıtları, bilirkişi raporu ve veraset ilamları doğrultusundaki paylarına göre davalılara verilmesine,4-İİK' nun 28. Maddesi uyarınca hüküm özetinin tapu müdürlüğüne gönderilmesine,5-2942 sayılı Yasa' nın 10/8. Hükmü uyarınca gerekçeli kararın tapu müdürlüğüne gönderilmesine,6-Tapu kaydındaki takyidatların hükmedilen bedele yansıtılmasına,7- Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç tahsiline yer olmadığına,8-Davacı kurum kendisini vekil ile temsil ettirmiş ise de; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2019/5-241 esas- 2019/560 karar sayılı ilamı doğrultusunda davacı yararına ücreti vekalet takdirine yer olmadığına,9-Davacı tarafça dosyada yapılan yargılama giderlerinin davanın mahiyeti gereği davacı taraf üzerinde bırakılmasına, arta kalan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep edilmesi halinde davacı kuruma iadesine,10-Davalı taraf kendisini bir vekil ile temsil ettirmiş olduğundan AAÜT gereğince maktu 4.48,68 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, Dair,davacı vekilinin yüzüne karşı tescil yönünden kesin, bedel yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere...'' 15/12/2023 tarihinde verilen karar yapılan dosya incelemesinde yurtdışı adresine yapılan tebligata rağmen adına tebligat yapılamayan davalı Sevda İNAN'a (TC:175....1360) tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

