Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/463 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/463 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , KAĞITHANE İlçe , MERKEZ Mahalle/Mevki , 7696 Ada No , 17 Parsel No , 111,85 Yüz Ölçümlü arsa nitelikli taşınmazın 29/30 hissesi niteliğindedir.

Adresi: Kağıthane İlçesi, Seyrantepe Mah. Cefakar Sokak No 16 Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti: 8.216.666,67TL(29/30 hissesi) KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 10:40

21/08/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02283153 #ilan.gov.tr