T.C. GEMLİK İCRA DAİRESİ

T.C.

GEMLİK 22/08/2025

İCRA DAİRESİ

2025/1270 ESAS

İLANEN TEBLİGAT

ALACAKLI : ALAETTİN GÖRGÖZ, 24964469048TC Nolu,

VEKİLİ : Av. Taner Geçer

Hacıilyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı Karasu İş Mrk. Kat:2 No:7-8 Osmangazi / BURSA

BORÇLU : ÖZAYDINLAR OTOMOTİV TEKSTİL TURİZM GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 6650053548Vergi Nolu,

Panayır Mah. İstanbul Cad. Kapı No: 429 Daire No: 1 - Osmangazi Bursa Osmangazi / BURSA

BORÇ MİKTARI : 6.532.000,00 TL.

Yukarıda adı- adresi yazılı alacaklıya olan borcunuzdan dolayı yapılan icra takibinde; Yukarıda yazılı adresinize örnek no .7 ödeme emri gönderilmiş adresinizi terk ettiğinizden ödeme emri bila tebliğ iade edilmiştir. Adresinizin tesbiti mümkün olmadığından ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı sürü içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hakikate aykırı mal beyanında bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

İcra Dairesi Hesap Bilgileri

Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No : TR030001500158007290501167

Vergi Dairesi Adı / No: GEMLİK VERGİ DAİRESİ - 3910046042

Basın No: ILN02282964 #ilan.gov.tr