ERZURUM AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi :27 Ağustos 2025, 00:00

İLAN

ERZURUM AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ömertepe ve Yarımca Mahallesinde bulunan aşağıdaki listede sunulan parsellerdeki taşınmazlar satılacaktır. Söz konusu satış işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. 35/a ve 45 maddelerine istinaden Açık ve Kapalı Teklif Usulüne göre satış ihalesi yapılacaktır.

No

MAHALLE

ADA

PARSEL

HİSSE TİPİ

YÜZ ÖLÇÜMÜ (m2)

CİNSİ

ARSA BİRİM FİYATI

MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL)

GEÇİÇİ TEMİNAT (%3)

İHALE ŞEKLİ

SAAT

1

ÖMERTEPE

168

7

Tam

3950,69

HAM TOPRAK

1.000.00 TL

3.950.690,00

118.520,00

Açık

14:00

2

ÖMERTEPE

259

9

Tam

17922,56

HAM TOPRAK

1.000.00 TL

17.922.560,00

537.676,00

Kapalı

14:10

3

ÖMERTEPE

169

1

Tam

4148,56

HAM TOPRAK

1.000.00 TL

4.148.560,00

124.456,00

Açık

14:20

4

ÖMERTEPE

240

14

Tam

30965,23

HAM TOPRAK

600.00 TL

18.579.138,00

557.374,00

Kapalı

14:30

5

ÖMERTEPE

170

1

Tam

8486,03

HAM TOPRAK

1.000.00 TL

8.486.030,00

254.580,00

Açık

14:40

6

ÖMERTEPE

173

2

Tam

45491,15

HAM TOPRAK

700.00 TL

31.843,805,00

955.314,00

Kapalı

14:50

7

ÖMERTEPE

175

3

Tam

66399,35

TARLA

600.00 TL

39.839,610,00

1.195.188,00

Kapalı

15:00

8

YARIMCA

14716

4

Tam

2833,92

ARSA

11.500,00 TL

32.590.080,00

977.702,00

Kapalı

15:10

9

YARIMCA

14718

1

Tam

2239,17

ARSA

11.500,00 TL

25.750.455,00

772.514,00

Kapalı

15:20

NOT: İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere 09/09/2025 Salı günü 13:30'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilebilecektir.

İhale 2886 sayılı kanunun 17. 35/a ve 45. maddeleri gereğince açık ve kapalı teklif usulüne göre 09/09/2025 tarihinde saat 14'00'da Belediye Encümen salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılmak için ;

  1. İkametgâh senedi
  2. Nüfus Cüzdan Sureti
  3. Geçici teminata ait Makbuz, Banka dekontu veya teminat mektubu,
  4. Türkiye'de tebligat için adres gösterir belge.
  5. İhale ile ilgili Şartname belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden 10.000,00 TL karşılığında temin edilebilir.
  6. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
  7. Vekâleten katılım olması durumunda noter onaylı belgeler.
  8. Belediyemize Kira, Emlak ve ÇTV borcu yok yazısı.
  9. 2886 sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu nedenle ihale Yasaklılık Beyannamesi imzalı olarak sunulacaktır. Bu yasağa rağmen ihaleye katılıp, ihale üzerinde kalmış ve sözleşme yapılmış ise sözleşme fesih edilerek kesin teminat gelir kaydedilir.
  10. Teklif mektubu
  11. Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR 25/08/2025

İsmail Hakkı AKGÜN

Başkan a.

Belediye Başkan Yardımcısı

