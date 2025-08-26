İLAN

ERZURUM AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ömertepe ve Yarımca Mahallesinde bulunan aşağıdaki listede sunulan parsellerdeki taşınmazlar satılacaktır. Söz konusu satış işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. 35/a ve 45 maddelerine istinaden Açık ve Kapalı Teklif Usulüne göre satış ihalesi yapılacaktır.

No MAHALLE ADA PARSEL HİSSE TİPİ YÜZ ÖLÇÜMÜ (m2) CİNSİ ARSA BİRİM FİYATI MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİÇİ TEMİNAT (%3) İHALE ŞEKLİ SAAT 1 ÖMERTEPE 168 7 Tam 3950,69 HAM TOPRAK 1.000.00 TL 3.950.690,00 118.520,00 Açık 14:00 2 ÖMERTEPE 259 9 Tam 17922,56 HAM TOPRAK 1.000.00 TL 17.922.560,00 537.676,00 Kapalı 14:10 3 ÖMERTEPE 169 1 Tam 4148,56 HAM TOPRAK 1.000.00 TL 4.148.560,00 124.456,00 Açık 14:20 4 ÖMERTEPE 240 14 Tam 30965,23 HAM TOPRAK 600.00 TL 18.579.138,00 557.374,00 Kapalı 14:30 5 ÖMERTEPE 170 1 Tam 8486,03 HAM TOPRAK 1.000.00 TL 8.486.030,00 254.580,00 Açık 14:40 6 ÖMERTEPE 173 2 Tam 45491,15 HAM TOPRAK 700.00 TL 31.843,805,00 955.314,00 Kapalı 14:50 7 ÖMERTEPE 175 3 Tam 66399,35 TARLA 600.00 TL 39.839,610,00 1.195.188,00 Kapalı 15:00 8 YARIMCA 14716 4 Tam 2833,92 ARSA 11.500,00 TL 32.590.080,00 977.702,00 Kapalı 15:10 9 YARIMCA 14718 1 Tam 2239,17 ARSA 11.500,00 TL 25.750.455,00 772.514,00 Kapalı 15:20

NOT: İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere 09/09/2025 Salı günü 13:30'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilebilecektir.

İhale 2886 sayılı kanunun 17. 35/a ve 45. maddeleri gereğince açık ve kapalı teklif usulüne göre 09/09/2025 tarihinde saat 14'00'da Belediye Encümen salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılmak için ;

İkametgâh senedi Nüfus Cüzdan Sureti Geçici teminata ait Makbuz, Banka dekontu veya teminat mektubu, Türkiye'de tebligat için adres gösterir belge. İhale ile ilgili Şartname belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden 10.000,00 TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. Vekâleten katılım olması durumunda noter onaylı belgeler. Belediyemize Kira, Emlak ve ÇTV borcu yok yazısı. 2886 sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu nedenle ihale Yasaklılık Beyannamesi imzalı olarak sunulacaktır. Bu yasağa rağmen ihaleye katılıp, ihale üzerinde kalmış ve sözleşme yapılmış ise sözleşme fesih edilerek kesin teminat gelir kaydedilir. Teklif mektubu Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR 25/08/2025

