İLAN

Elazığ 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Mahkememizin 2025/315 Esas sayılı dosyası malikleri Filiz Dolu, Gönül Tam, Mehmet Ali Dolu, Sıdıka Dolu, Şükrtan Tam ve Turğut Dolu olan dava konusu Elazığ ili, Merkez ilçesi, Hinsor Köyü 134 ada 138 parsel sayılı taşınmazın; Mahkememizin 2025/316 Esas sayılı dosyası maliki Mustafa Alperen olan dava konusu Elazığ ili, Merkez ilçesi, Hinsor Köyü 134 ada 141 parsel sayılı taşınmazın;Mahkememizin 2025/317 Esas sayılı dosyası maliki Sıdıka Dolu olan dava konusu Elazığ ili, Merkez ilçesi, Hinsor Köyü 134 ada 152 parsel sayılı taşınmazın;

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma işlemine tabi tutulmuş olup tarafların kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine kamulaştıran kurumca 4650 sayılı yasa uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti için mahkememize dava açıldığı anlaşıldığından;

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılan yukarıda belirtilen taşınmazlarla ilgili olarak tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceğiniz, husumetin davacı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne tebliğden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da Dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyalarına belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri üzerinden taşınmaz malların kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz hususu ihtar olunur.

Basın No: ILN02282986 #ilan.gov.tr