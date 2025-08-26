DURAĞAN BELEDİYESİ

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE İLANI

1) Durağan Belediye Meclisinin 07.04.2025 tarih ve 50 sayılı kararlarına istinaden İlçemiz Gökırmak Mahallesi mülkiyeti Belediyemize ait 162 ada 7 parsel nolu taşınmaz üzerinde kat karşılığı inşaat yapım işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a-36. maddeleri gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle ihale edilecektir.

2) Vaziyet planına göre idare ve yüklenici arasında paylaşım aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

İDAREYE BIRAKILACAK BAĞIMSIZ BÖLÜMLER İDARE ADA/PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM NO ODA SAYISI 162/7 1,7,10,11,19,20,26 ve 28 2+1 Mesken 23 1+1 Mesken 32 80 M2 Dükkan

YÜKLENİCİYE BIRAKILACAK BAĞIMSIZ BÖLÜMLER YÜKLENİCİ ADA/PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM NO ODA SAYISI 162/7 3,4,5,6,8,12,13,14,15,17,18,21,22,24,25,27 2+1 Mesken 2,9,16 1+1 Mesken 29,30,31,33,34 85,130,85,77,75 M2 Dükkan

3) İhale dokümanı mesai saatleri içerisinde Durağan Belediyesi Gelir Şefliğinden görülebilir ve 500,00-TL (Yüz Bin Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4) İhale; Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:117 Durağan/SİNOP adresinde bulunan Belediye hizmet binasındaki Meclis Toplantı Salonunda 12/09/2025 tarihinde saat 14:00 da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a-36.maddelerine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

5) İhale 2. Maddede belirtilen vaziyet planında idareye bırakılacak bağımsız bölüm ve alanlara ilave olarak, artırıma esas nakit bedel 2.000.000,00 TL'nin artırılması ile en yüksek teklifi verenin üzerine bırakılacaktır. İhale üzerine kalan istekli ilave olarak belirlenen bedelin tamamını ve diğer giderleri onaylanan ihale kararının yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödeyecektir.

6) İhalenin Tahmin Edilen Bedeli ve Geçici Teminat:

İnşaat yaklaşık maliyeti (takribi bedel) :86.646.014,00 TL (Seksen Altı Milyon Altı Yüz Kırk Altı Bin On Dört Türk Lirası)

Arsa M2 birim Fiyatı: 15.000,00 TL'den toplam 14.164.500,00 TL (On Dört Milyon Yüz Altmış Dört Bin Beş Yüz Türk lirası)

Artırıma esas nakit bedel: 2.000.000,00 TL. (İki Milyon Türk Lirası)

Buna göre toplam yaklaşık maliyet: inşaat yapım bedeli + arsa bedeli + artırıma esas nakit bedelin toplamı olan 102.810.514,00 TL (Yüz İki Milyon Sekiz Yüz On Bin Beş Yüz On Dört Türk Lirası)'dir.

Geçici teminat bedeli yaklaşık maliyet ; inşaat yapım bedeli +arsa bedeli + muammen bedelin toplamı olan 102.810.514,00 TL (Yüz İki Milyon Sekiz Yüz On Bin Beş Yüz On Dört Türk Lirası)'nin % 3'ü olan 3.084.315,42.-TL ( Üç Milyon Seksen dört bin üç yüz on beş bin Türk Lirası Kırk İki Kuruş)' dir.

7) İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

a-Nüfus cüzdanı sureti

b-İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)

c-Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge

ç-Geçici teminat makbuzu veya mektubu

d-Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi

e-İhaleye katılanın veya vekilinin Durağan Belediyesine borcu olmadığına dair belge

f- İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.

g-Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve halihazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.

ğ-İsteklinin tüzel kişi olması halında tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve

imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

h-İsteklinin gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi.

ı- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza sirkülerinin vermesi.(İhalenin yapıldığı yıla ait)

i- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.

j- İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)

k-Adli Sicil Kaydı

l-İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

m-İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek (şartname ekinde sunulan) " Yer Gördü Belgesi",

n- İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personelleri istihdam edeceğine dair taahhütname

1 Adet Mimar veya 1 adet İnşaat Mühendisi

o-İhaleye girecek kişinin 4760.77 m2 inşaatı yapabilecek en az G Sınıfı müteahhitlik belgesine sahip olması gerekmektedir.

p-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir.

8) İhaleye teklif verecek istekliler, ihale zarflarını 12.09.2025 tarihi saat 14.00 e kadar Belediyemiz Gelir Şefliğine verebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

9) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.(2886 sayılı D.İ.K.29. madde)

Kamuoyuna duyurulur.

Basın No: ILN02282999 #ilan.gov.tr