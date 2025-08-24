T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/352 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Devrekani ilçesi
MEVKİİ : Selhattin
ADA NO : 142 ada
PARSEL NO : 5 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 318,88 m²'lik irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI : İLHAN KIRIŞTIOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/352 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
