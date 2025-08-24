T.C.

BURDUR

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2017/228

KARAR NO : 2025/319

SANIK : MALİK YUSUF, Muhommed ve Mufile oğlu, 01/01/1978 SURİYE doğumlu,

mah/köy nüfusunda kayıtlı.TC Kimlik No:99931735624

S U Ç : Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

SUÇ TARİHİ : 22/05/2017

KARAR TARİHİ : 01/07/2025

Mahkememizin 2017/228 esas ve 2025/319 karar sayılı dosyasında sanık Malik YUSUF hakkında "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan yapılan yargılama neticesinde düşme kararı verildiği, sanığın yokluğunda verilen kararın sanığa ait herhangi bir adres tespit edilemediğinden tebliğ işleminin gerçekleştirilemediği bu nedenle 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince sanık hakkında ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmakla, hazırlanan bu metnin gazetede ve elektronik ortamda yayımlandığı tarihten itibaren 15gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmek suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın, süresinde yasa yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur. 20.08.2025

Basın No: ILN02281764 #ilan.gov.tr