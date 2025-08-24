İHALE İLANI

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALEYE DAVET

KAMU VE BELEDİYE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJESİ (PUMREP)

ELAZIĞ BELEDİYESİ

İHALE NO: ELAZIG-PUMREP-W1

ELAZIĞ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) PROJESİ TASARIMI, TEDARİKİ VE KURULUMU

Elazığ Belediyesi, İLBANK aracılığıyla temin edilen Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak (İhale No: ELAZIG-PUMREP-W1) Elazığ Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu İşini Dünya Bankası satın alma usul ve yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkarmıştır.

Teklifler, teklif açılış tarihi olan 26/09/2025'ten itibaren yüzondokuz (119) takvim günü süreyle geçerli olacak ve 350.000,00 USD (Üçyüzellibin ABD Doları) veya eşdeğeri bir miktarda düzenlenmiş bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 26/09/2025, saat 11.00'a kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde teklif açılış tarihinde ve aşağıda belirtilen adreste saat 11.15'te açılacaktır.

İlgilenen firmalar 'www.ilbank.gov.tr', "www.elazig.bel.tr" ve 'www.ekap.kik.gov.tr' internet sitelerinden detaylı ilan metnine ulaşabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aşağıdaki adresten temin edebilirler.

Doküman incelemesi için adres:

Elazığ Belediyesi

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Cumhuriyet Mah. Malatya Caddesi No: 34 Elazığ

Zuhal EKMEN İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdür V.

