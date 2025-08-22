T.C. İSTANBUL 19. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.41256774-2024/156-Ceza Dava Dosyası

Konu:

İstanbul 19. İcra Ceza Mahkemesi'nin 2024/156 (Birleşen 2024/159) Esas sayılı dosyasında Müşteki TAM FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından Agrosol Gıda Tarım Ve Hayvancılık Limited Şirketi yetkilisi olarak sanık AHMET ŞAHİN aleyhine;

Denizbank Fsm Bulvarı Şubesine ait 9343461 seri no'lu, 04.06.2024 keşide tarihli, 200.000,00 TL,

Denizbank Fsm Bulvarı Şubesine ait 9343463 seri no'lu, 08.06.2024 keşide tarihli, 205.000,00 TL,

Denizbank Fsm Bulvarı Şubesine ait 9343462 seri no'lu, 09.06.2024 keşide tarihli, 215.000,00 TL ve

Denizbank Fsm Bulvarı Şubesine ait, 9343464 seri no'lu, 12/06/2024 keşide tarihi olan, 200.000,00 TL bedelli çeklere ilişkin "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçuna istinaden dava açılmış olup, duruşması 20/10/2025 günü saat 09:33'e bırakılmıştır.

CMK 145 ve 253, İİK 349.md. gereğince "Karşılıksız Çek Keşide Etmek" suçundan savunmanızın alınması için belirtilen günde gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği, bu suçtan sorumluluğunuzu kabul edip etmediğiniz, alacaklının suçtan doğmuş olan zararının tümünü veya bir kısmını veya zararlarını gidermeyi kabul edip etmediğinizi bildirmeniz hususları iş bu ilanın tebliğinden itibaren 7 gün sonra sanık AHMET ŞAHİN'e (T.C. 221*****756) tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur. 18/07/2025

Basın No: ILN02281948 #ilan.gov.tr