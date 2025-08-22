Örnek No:55*

T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/46 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/46 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Yeşilova Mahallesi 270 Ada 18 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "İki Katlı Kargir Ev" olan 83,70 m2dir. Parsel üzerinde Zemin Kat, 1. Kat ve 2. Kattan oluşan toplam 3 katlı kargir bina bulunmaktadır. Yapının tüm katlarında müstakil giriş kapılı ve mesken nitelikli 1'er daire bulunmaktadır. Binada doğalgaz tesisatı mevcut olup, asansör bulunmamaktadır. Bina yaklaşık 35-40 yıllıktır. Binanın Zemin Katındaki daire 2 oda, mutfak, banyo, tuvalet ve giriş holünden oluşmaktadır.Isınma doğalgaz sobalıdır. Zemin Katın inşaat alanı 83,78 m2 dir.Binanın 1. Katındaki daieye girilmemiştir. 2. Kattaki daireye fiziksel olarak benzemektedir. 1. Normal Katın inşaat alanı 83,78 m2 dir.2. Kattaki daire giriş holü, 2 oda, salon, mutfak, banyo-WC, balkon ve ışıklık bölümünden oluşmaktadır.Dairenin ısıtma sistemi doğalgaz kombili ve kalorifer peteklidir. 2. Normal Katın inşaat alanı 83,78 m2 dir.Taşınmazın çevresinde genellikle bitişik nizam 2-3 katlı binalar bulunmaktadır. Taşınmaza özel araçlar ve taşınmaza yakın konumda olan toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Yeşilova Mahallesi 270 Ada 18 Parsel Yüzölçümü : 83,70 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında bir kısmının yolda, bir kısmının da 3 metre çekme mesafeli, E.1.20, Hmax: 9.50 metre yapılaşma koşullu konut alanında kalmaktadır. Kıymeti : 3.926.981,52 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 11:04 Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 11:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 11:04 Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 11:04

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

