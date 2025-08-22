Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/466 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/466 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı: Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 8831 ada, 27 nolu parselde, A Blok 5 ve Çatı Katı 18 nolu bağımsız bölümde, 2.840,87 m2 alanlı, 173/7329 arsa paylı Dubleks Konut Bağımsız Bölümün satışa konu hissesi tamdır

Adresi; Yunuseli Mah. (Güneştepe Mah.) 856. Sokak Elitpark Evleri Sitesi No.33 A Blok 5.+ Çatı Katı. D18Osmangazi/BURSA

Taşınmazın Nitelikleri :Ana Yapı; Site 2 blokludur. Sitede açık yüzme havuzu, fitness salonu ve açık otopark alanı mevcuttur. Blok betonarme karkas iskeletli ve 6 katlıdır. Blok asansörlüdür. Yapı yıpranma payını % 10 olarak belirlemekteyiz.

Daire Özellikleri; Kıymet Takdirine konu 5. ve Çatı katında yer alan 18 nolu daire dubleks niteliklidir. Alt katta, antre, salon, mutfak, tuvalet ve gömme balkon, üst katta antre, 2 oda, banyo ve gömme balkon mevcuttur. Daire iki katta toplam net 119,90 m2 alanındadır. Dış kapı çelik kapı, iç kapılar akrilik boyalı, pencereler ısıcam renkli pvc doğramadır. Döşemeler laminat parke, ıslak alanlarda seramik kaplıdır. Mutfakta çimstone tezgah ve akrilik dolap, banyoda duşa kabin, hilton tipi lavabo ve klozet mevcuttur. Daire doğalgaz kombi sistem ısıtmalıdır.

Kıymeti : 4.750.000,00 TL KDV Oranı : %1

Bu yazılanlar özet bilgilerdir. Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 10:10 Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 10:10 Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 10:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

