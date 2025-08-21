T.C. ERBAA SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ERBAA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi Gündoğdu Mahallesi Emir Kalfa Mevkii 284 ada 38 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 5.543 m2'dir. Parsel Belediye idari ve mücavir alan sınırı içerisinde kalmakta olup kadastro parselidir. Kısmen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde kalmakta olup imar planında kalan kısımlar yol ve park alanı olarak planlanmıştır. Kısmen Belediye Hizmetlerinden yararlanmaktadır. Şehir merkezine mevcut Hükümet konağına uzaklığı kuş uçuşu yaklaşık 2,3 km. uzaklıkta bulunduğu tespit edilmiştir.

Kıymeti : 8.216.172,72 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 10:23

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 10:23

Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 10:23

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi Erek Mahallesi Bağardı Mevkii 1144 ada 2 parsel tapuda arsa olarak kayıtlı olup 921,34 m2'dir. Parsel Belediye idari ve mücavir alan sınırı içerisinde kalmakta olup imar parselidir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde kalmakta olup imar planında sanayi alanı olarak planlanmıştır. Belediye Hizmetlerinin tamamından yararlanmaktadır. Şehir merkezine mevcut Hükümet konağına uzaklığı kuş uçuşu yaklaşık 2 km. uzaklıkta bulunduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde 2 adet tek katlı çelik alaçık bulunmakta olup inşaata esas toplam alanı 381 m2 ve 210 m2'dir. Parsel üzerinde tek katlı çelik alaçığın iki cephesi sınır duvarları ile çevrili olup sac malzeme ile kapatılmıştır, yapının taşıyıcı sistemi çelik malzemeden imal edilmiş olup çatısı oluklu sac malzeme ile kapatılmıştır. Yapının elektrik tesisatı yoktur. Parsel üzerindeki diğer tek katlı çelik alaçık yapının iki cephesi sınır duvarları ile çevrili duvarları sıvalı ve boyalıdır. Yapının taşıyıcı sistemi çelik malzemeden imal edilmiş olup çatısı oluklu sac malzeme ile kapatılmıştır. Yapının tabanı beton malzemedendir. Yapının elektrik tesisatı mevcut değildir.

Kıymeti : 5.434.860,99 TL

KDV Oranı : %20 Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 11:27

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 11:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 11:27

Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 11:27

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi Gündoğdu Mahallesi Sırapelitler Mevkii 286 ada 13 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 7.358 m2'dir. Taşınmaz hali hazırda ekili olmayıp, tek parça halinde tarımsal üretime amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı, tarımsal üretim dışında herhangi bir unsur, meyveli ve meyvesiz ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz %5-10 meyilli kinli-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, orta profilli, organik maddece orta, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan kuru tarım arazisidir. Taşınmaz Erbaa Belediyesi İmar planı sınırına yaklaşık 194 m. ilçe merkmezine (Mevcut Kaymakamlık Binasına) yaklaşık 3,42 km. mesafededir. Parsel üzerinde tek katlı demir profilli baraka bulunmakta olup, inşaata esas toplam alanı 9,45 m2'dir. Yapının cepheleri ahşap malzeme ile kapatılmıştır. Yapının taşıyıcı sistemi demir doğrama malzemeden imal edilmiş olup çatısı sac malzeme ile kapatılmıştır. Yapıda elektrik, su, pissu, ısı ve ses yalıtımı yoktur.

Kıymeti : 1.176.089,76 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 12:29

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 12:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 12:29

Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 12:29

19/08/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02280874 #ilan.gov.tr