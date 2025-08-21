T.C. BÜYÜKÇEKMECE 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/36 Esas

DAVACI: BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VEKİLİ: AV. FERİT ŞAHİN

DAVALILAR: 1- ER PEYZAJ İNŞAAT YAYINCILIK GIDA TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 16/1 Beylikdüzü/İstanbul Beylikdüzü / İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Bakırköy 42. İş Mahkemesi 2021/197 E. 2021/183 K. sayılı kararı ve Bakırköy 17. İcra Müdürlüğü 2021/5960 E. sayılı dosyası gereği dava dışı işçi Ömer GÜLTEKİN (T.C. Kimlik No: 39361143538) için dava öncesi haricen 13.916,33 TL, 22.09.2021 tarihinde 13.075,73 TL ve 30.05.2022 tarihinde 13.324,92 TL olmak üzere yapılan 40.316,98 TL 'lik ödeme sebebiyle davalı şirketlere rücu davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK'nın 122.maddesi uyarınca, ilanen tebliğden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz hususu tarafınıza ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02281288 #ilan.gov.tr