T.C. AKHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/30 Tereke 17.06.2025

Konu : İlan

T.C. AKHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINAve BASİT USULDE YAPILDIĞINADAİR İLAN

DOSYA No: 2025/30 TEREKE

Seyit Ahmet Mah.192 Sk. Akhisar/MANİSA adresinde mukim 56134262098 TC.Kimlik nolu DEMİR GÜLER'in Terekesinin Akhisar 2. Sulh Hukuk Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/05/2025 Tarih ve 2025/349Esas 2025/811 Karar sayılı Kararı ile murisin mirasçılarının; mirası reddettiklerinin tespitine karar verilmiş olup,memurluğumuzca da Tasfiyenin basit usulde yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri,bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği ilan olunur.İİK.166,218 md.

Basın No: ILN02280863 #ilan.gov.tr