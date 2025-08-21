İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri doğrultusunda satılacaktır.

SIRA NO TAPU MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HİSSE ORANI NİTELİĞİ İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE USULÜ 1 KABAOĞLU 489 2 602.25 TAM ARSA KONUT ALANI 12,045,000.00 TL 361,350.00 TL 12,045.00 TL 11.09.2025 11.30 AÇIK TEKLİF

1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 1 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 9. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 10.09.2025 Çarşamba günü saat: 16.00'a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLERİN ;

a- Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları)

b- Şartname bedeli makbuzu

c- İkametgah belgesi

d- T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)

e- Noter tasdikli imza beyannamesi.

f- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

g- Belediyemize borcu olmadığına dair belge

TÜZEL KİŞİLERİN ;

a- Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

b- Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)

c- Vergi kimlik numarası

d- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.

e- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2025 yılına ait)

f- Geçici teminat makbuzu. .(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları)

g- Şartname bedeli makbuzu

h- Belediyemize borcu olmadığına dair belge

i- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

j- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.



3- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.

4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.

Basın No: ILN02279192 #ilan.gov.tr