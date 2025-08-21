İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri doğrultusunda satılacaktır.
|
SIRA NO
|
TAPU MAHALLE
|
ADA
|
PARSEL
|
YÜZÖLÇÜMÜ (m2)
|
HİSSE ORANI
|
NİTELİĞİ
|
İMAR DURUMU
|
MUHAMMEN BEDEL
|
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
|
ŞARTNAME BEDELİ
|
İHALE TARİHİ
|
İHALE SAATİ
|
İHALE USULÜ
|
1
|
KABAOĞLU
|
489
|
2
|
602.25
|
TAM
|
ARSA
|
KONUT ALANI
|
12,045,000.00 TL
|
361,350.00 TL
|
12,045.00 TL
|
11.09.2025
|
11.30
|
AÇIK TEKLİF
1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 1 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 9. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 10.09.2025 Çarşamba günü saat: 16.00'a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERİN ;
a- Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları)
b- Şartname bedeli makbuzu
c- İkametgah belgesi
d- T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)
e- Noter tasdikli imza beyannamesi.
f- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname
g- Belediyemize borcu olmadığına dair belge
TÜZEL KİŞİLERİN ;
a- Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.
b- Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)
c- Vergi kimlik numarası
d- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.
e- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2025 yılına ait)
f- Geçici teminat makbuzu. .(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları)
g- Şartname bedeli makbuzu
h- Belediyemize borcu olmadığına dair belge
i- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
j- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
3- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.
4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.
Basın No: ILN02279192 #ilan.gov.tr