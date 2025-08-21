CUMAYERİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

CUMAYERİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;
Cumayeri Belediye Başkanlığına ait olan İlçemiz Yaka Mahallesi 420. Ada 133 parselde bulunan 3859m2 arsa ve üzerindeki 1254m2 Betonarme bina 2886 sayılı ihale kanununun 35. ve 36. Maddelerine göre kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
|S. No
|İlçe/Mahalle
|Ada
|Parsel No
|Niteliği
|
Alanı (m2)
|Kdv Hariç Tahmini Bedel (TL)
|Geçici Teminat (TL)
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|
İhale Şekli
|1
|Yaka Mah.
|420
|133
|Arsa
|3859m2
|9.390.491,00
|281.715,00
|03.09.2025
|14:00
|KAPALI TEKLİF USULÜ
|2
|Yaka Mah.
|420
|133
|Betonarme Bina
|1254m2
|9.034.067,00
|271.022,00
|TOPLAM
|18.424.558,00
|552.737,00
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış işi belirtilen tarih ve saatte Cumayeri Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda (Çevrik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Belediye İş Merkezi Kat 2 No; 6 Cumayeri / DÜZCE ) Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun, 35. Ve 36. maddeleri uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.
İsteklilerde aranacak belgeler :
- GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- İhale şartname alındı bedeline ait makbuz (İhale şartnamesi Cumayeri Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 TL'ye satın alınacak) 2- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Nakit teminatlar Cumayeri Ziraat Bankası TR 73 0001 0009 8911 2518 05 5001 Numaralı Iban Hesabı ile Belediyemiz Tahsilat servisine yatırılabilir. Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) 3- Cumayeri Belediyesine "Borcu Yoktur" belgesi 4- Adres beyanı (Gerçek kişilerde: ikametgâh belgesi) 5- Noter tasdikli imza beyannamesi, 6- Nüfus kayıt örneği, 7- Vekâleten katılımda Noter tasdikli vekâletname ile vekilin imza beyannamesi 8- Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi 9- Katılımcı tarafından imzalanmış ihale şartnamesi
- TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- İhale şartname alındı bedeline ait makbuz (İhale şartnamesi Cumayeri Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 TL'ye satın alınacak) 2- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Nakit teminatlar Cumayeri Ziraat Bankası TR 73 0001 0009 8911 2518 05 5001 Numaralı Iban Hesabı ile Belediyemiz Tahsilat servisine yatırılabilir. Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) 3- Cumayeri Belediyesine "Borcu yoktur" belgesi 4- Adres beyanı 5- Noter tasdikli imza sirküleri 6- Vekâleten katılımda Noter tasdikli vekâletname ile vekilin imza beyannamesi 7- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan son yıla ait oda kayıt belgesi 8- Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi 9- Katılımcı tarafından imzalanmış ihale şartnamesi
- İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 03.09.2025 Çarşamba günü saat 13:30'a kadar, Cumayeri Belediyesi Hizmetler Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.
Basın No: ILN02281230 #ilan.gov.tr