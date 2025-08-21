CUMAYERİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI



CUMAYERİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;

Cumayeri Belediye Başkanlığına ait olan İlçemiz Yaka Mahallesi 420. Ada 133 parselde bulunan 3859m2 arsa ve üzerindeki 1254m2 Betonarme bina 2886 sayılı ihale kanununun 35. ve 36. Maddelerine göre kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

S. No İlçe/Mahalle Ada Parsel No Niteliği



Alanı (m2) Kdv Hariç Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati



İhale Şekli 1 Yaka Mah. 420 133 Arsa 3859m2 9.390.491,00 281.715,00 03.09.2025 14:00 KAPALI TEKLİF USULÜ 2 Yaka Mah. 420 133 Betonarme Bina 1254m2 9.034.067,00 271.022,00 TOPLAM 18.424.558,00 552.737,00





Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış işi belirtilen tarih ve saatte Cumayeri Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda (Çevrik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Belediye İş Merkezi Kat 2 No; 6 Cumayeri / DÜZCE ) Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun, 35. Ve 36. maddeleri uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.



İsteklilerde aranacak belgeler :