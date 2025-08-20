T.C. KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Sıra No Esas no İl İlçe Mahalle/Köy Ada/Parsel Taşınmaz Alanı m2 Kamulaştırma Alanı

m2 Maliki 1 2025/182 Kırklareli Merkez İnece Köyü 0/4724 705,00 130,28 Ercan OKTAY

Aşağıda maliki, bulunduğu yer ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı taşınmazların aşağıda belirtilen m2 miktarındaki Edirne-Havsa ayrımı Kırklareli Devlet Yolu (K5 Kavşağı) Km:11+220-80-11+388.97 arası yol inşaat ve emniyet sahası içerisinde kaldığından; 2942 sayılı kamulaştırma kanunu gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmekle, kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapudan yol olarak terkini ile varsa mevcuttüm takyidatlarının kamulaştırma bedelinden tebdiline karar verilmesi talep edildiğindenmahkememize 4650 sayılı kanunla değişik 2942 maddesi gereğince bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır. Tebliğ tarihiden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği açılacak davalarda husumetin İnönü Bulvarı 06100 Yücetepe Ankara adresinde bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleşecek olup mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden yola terkin Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek bedel adınıza Vakıf Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililere 2942 sayılı kanun 10. Maddesi gereğince aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma günününtarihi olduğu ilan olunur.28/07/2025

