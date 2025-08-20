SON DAKİKA
T.C. AYDIN 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi :21 Ağustos 2025 , 00:00 Güncelleme Tarihi :21 Ağustos 2025 , 00:04
2025/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13 satış sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 Nolu Taşınmazın: Aydın İl, Efeler İlçe, Bademli Mahalle/köy, 101 Ada, 9 Parsel. Yüzölçümü: 22.045,53 m2 İmar Durumu: Orman Alanı Kıymeti: 2.205.000,00 TL Kdv Oranı : %10

1.artırma Başlangıç Tarih Ve Saati : 25/09/2025 - 10:30-bitiş Tarih Ve Saati : 02/10/2025 - 10:30
2.artırma Başlangıç Tarih Ve Saati : 24/10/2025 - 10:30-bitiş Tarih Ve Saati: 31/10/2025 - 10:30
2 Nolu Taşınmazın:Aydın İl, Efeler İlçe, Bademli Mahalle/köy, 101 Ada, 10 Parsel Yüzölçümü: 21.997,56 m2 İmar Durumu: Orman Alanı. Kıymeti : 2.200.000,00 Tl Kdv Oranı: %10
1.artırma Başlangıç Tarih Ve Saati : 25/09/2025 - 12:15-bitiş Tarih Ve Saati: 02/10/2025 - 12:15
2.artırma Başlangıç Tarih Ve Saati : 24/10/2025 - 12:15-bitiş Tarih Ve Saati : 31/10/2025 - 12:15
3 Nolu Taşınmazın: Aydın İl, Efeler İlçe, Baltaköy Mahalle/köy, 106 Ada, 9 Parsel.Yüzölçümü: 13.540,00 m2.imar Durumu:tarım Alanı. Kıymeti: 6.770.000,00 TL Kdv Oranı: %10
1.artırma Başlangıç Tarih Ve Saati : 26/09/2025 - 10:15-bitiş Tarih Ve Saati: 03/10/2025 - 10:15
2.artırma Başlangıç Tarih Ve Saati : 27/10/2025 - 10:15-bitiş Tarih Ve Saati : 03/11/2025 - 10:15
4 Nolu Taşınmazın: Aydın İl, Efeler İlçe, Bademli Mahalle/köy, 135 Ada, 3 Parsel. Yüzölçümü:12.228,44 m2.İmar Durumu:Orman Alanı. Kıymeti: 1.467.000,00 TL. Kdv Oranı:%10
1.artırma Başlangıç Tarih Ve Saati : 26/09/2025 - 14:15-bitiş Tarih Ve Saati: 03/10/2025 - 14:15
2.artırma Başlangıç Tarih Ve Saati : 27/10/2025 - 14:15-bitiş Tarih Ve Saati : 03/11/2025 - 14:15

Basın No: ILN02280247 #ilan.gov.tr