T.C. AYDIN 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13 satış sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 Nolu Taşınmazın: Aydın İl, Efeler İlçe, Bademli Mahalle/köy, 101 Ada, 9 Parsel. Yüzölçümü: 22.045,53 m2 İmar Durumu: Orman Alanı Kıymeti: 2.205.000,00 TL Kdv Oranı : %10

1.artırma Başlangıç Tarih Ve Saati : 25/09/2025 - 10:30-bitiş Tarih Ve Saati : 02/10/2025 - 10:30 2.artırma Başlangıç Tarih Ve Saati : 24/10/2025 - 10:30-bitiş Tarih Ve Saati: 31/10/2025 - 10:30

1.artırma Başlangıç Tarih Ve Saati : 25/09/2025 - 12:15-bitiş Tarih Ve Saati: 02/10/2025 - 12:15 2.artırma Başlangıç Tarih Ve Saati : 24/10/2025 - 12:15-bitiş Tarih Ve Saati : 31/10/2025 - 12:15

1.artırma Başlangıç Tarih Ve Saati : 26/09/2025 - 10:15-bitiş Tarih Ve Saati: 03/10/2025 - 10:15 2.artırma Başlangıç Tarih Ve Saati : 27/10/2025 - 10:15-bitiş Tarih Ve Saati : 03/11/2025 - 10:15

1.artırma Başlangıç Tarih Ve Saati : 26/09/2025 - 14:15-bitiş Tarih Ve Saati: 03/10/2025 - 14:15 2.artırma Başlangıç Tarih Ve Saati : 27/10/2025 - 14:15-bitiş Tarih Ve Saati : 03/11/2025 - 14:15

Aydın İl, Efeler İlçe, Bademli Mahalle/köy, 101 Ada, 10 Parsel: 21.997,56 m2Orman Alanı.2.200.000,00 Tl%10Aydın İl, Efeler İlçe, Baltaköy Mahalle/köy, 106 Ada, 9 Parsel.: 13.540,00 m2.tarım Alanı.: 6.770.000,00 TL%10Aydın İl, Efeler İlçe, Bademli Mahalle/köy, 135 Ada, 3 Parsel.12.228,44 m2Orman Alanı.1.467.000,00 TL.%10

Basın No: ILN02280247 #ilan.gov.tr