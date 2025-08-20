T.C. AYDIN 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/13 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13 satış sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 Nolu Taşınmazın: Aydın İl, Efeler İlçe, Bademli Mahalle/köy, 101 Ada, 9 Parsel. Yüzölçümü: 22.045,53 m2 İmar Durumu: Orman Alanı Kıymeti: 2.205.000,00 TL Kdv Oranı : %10
|1.artırma
|Başlangıç Tarih Ve Saati : 25/09/2025 - 10:30-bitiş Tarih Ve Saati : 02/10/2025 - 10:30
|2.artırma
|Başlangıç Tarih Ve Saati : 24/10/2025 - 10:30-bitiş Tarih Ve Saati: 31/10/2025 - 10:30
|1.artırma
|Başlangıç Tarih Ve Saati : 25/09/2025 - 12:15-bitiş Tarih Ve Saati: 02/10/2025 - 12:15
|2.artırma
|Başlangıç Tarih Ve Saati : 24/10/2025 - 12:15-bitiş Tarih Ve Saati : 31/10/2025 - 12:15
|1.artırma
|Başlangıç Tarih Ve Saati : 26/09/2025 - 10:15-bitiş Tarih Ve Saati: 03/10/2025 - 10:15
|2.artırma
|Başlangıç Tarih Ve Saati : 27/10/2025 - 10:15-bitiş Tarih Ve Saati : 03/11/2025 - 10:15
|1.artırma
|Başlangıç Tarih Ve Saati : 26/09/2025 - 14:15-bitiş Tarih Ve Saati: 03/10/2025 - 14:15
|2.artırma
|Başlangıç Tarih Ve Saati : 27/10/2025 - 14:15-bitiş Tarih Ve Saati : 03/11/2025 - 14:15
Basın No: ILN02280247 #ilan.gov.tr