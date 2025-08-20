Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2024/3230 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3230 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ŞEKER Mahalle/Köy, 46620 Ada, 3 Parsel, A Blok 1. Bodrum Kat 67 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz A blokta gezilebilir teras katına cepheli durumdadır. Taşınmaz fiilen dükkan, 2 adet boş hacimli oda, wc ve mutfak hacimlerinden oluşmaktadır. Proje harici alçıpan duvar ile bölümlendirmeler yapıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz projesinde ve fiilen net 217 m2 brüt 233 m2 olarak tespit edilmiştir.

Adresi : Şehit Osman Avcı Mahallesi (Tapuda Şeker Mahallesi) Malazgirt 1071. Cadde, No:50A/67 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 15.523,00 m2

Arsa Payı : 66/15523

İmar Durumu : Kentsel Servis alanında, E:1,5 Y.ençok 21 kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. Faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından konulmuş "1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. 99 yıllığı 1 TL'den TEDAŞ lehine kira şerhi" bulunmakta olup, ayrıca ipotek şerhi vardır. Tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 11:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2025 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 11:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 11:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

