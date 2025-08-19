T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya MerkezBüyüksaka Mahallesi 160 ada, 5 parsel,

1.832,10 m2yüz ölçümlü Tarla

KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 347,54m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 8.695,45-TL

MALİK BİLGİLERİ : İBRAHİM ÇETİN

KAMULAŞTIRAN KURUM : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2025/274 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 17/09/2025 günü saat 11.50'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur. 04.08.2025

