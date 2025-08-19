T.C. KARAMANİCRA CEZA MAHKEMESİ

2023/137 Esas 2025/1 Karar

İLAN METNİ

Mahkememizde alacaklıyı zarara uğratmak için mevcudu eksiltmek davasının yapılan yargılamaları sonunda verilen ara kararı uyarınca;

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasından verilen 09.01.2025 tarihli kararda sanığa çıkan tebligatların bila ikmal geldiği, adres araştırması yazılarındaki gösterilen adreslere önceden çıkarılan tebligatın bila ikmal döndüğü, uyapta kayıtlı telefon numaralarının da aranmasına rağmen ilgili kişiye ulaşılamadığı, mahkememizin 22.10.2024 tarihli celsesinin 1,2,3,4,5 nolu ara kararları ile adres araştırmasının yapıldığı ve 6 nolu ara kararı ile ilanen tebligat yapılmasına karar verildiği, yapılan araştırmalarda adres tesbitinin yapılamadığı, ilanen tebligatın yapılmasının gerektiği fakat müşteki vekilinin 09.01.2025 tarihli duruşmaya katılmaması sebebiyle şikayet hakkının düşürüldüğü, sanığa ilanen tebligat yapılmak suretiyle gerekçeli kararın tebliğinin gerektiği anlaşılmakla;

Bütün aramalara rağmen adresine ulaşılamayan ve kendisine tebligat yapılamayan sanık Ahmet AKAR, (TC no: 61162386272) yönünden Karaman İcra Müdürlüğünün 2023/4465 Esas sayılı takip dosyası ile ilgili mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyası üzerinden hakkında alacaklıyı zarara uğratmak için mevcudu eksiltmek suçundan açılan dava neticesinde yapılan yargılama sonucu davanın İİK'nun 349. maddesi gereğince DÜŞMESİNE karar verildiği, sanığa gerekçeli kararın tebliği için işbu ilanın tebliğ yerine kaim olmak üzere ITTILA tarihinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurma hakkının bulunduğu hususu ilanen TEBLİĞ olunur.

