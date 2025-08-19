T.C. HAYMANAASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS SAYISI : 2024/109 Esas

DAVALILAR:

1- BİLAL ÖZENÇ - 15088089212 TC

2- MEHMET ÖZENÇ - 15058090200 TC

Davacı ASKİ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin yukarıda esas numarası belirtili dosyasında Davalı Bilal ÖZENÇ ve Mehmet ÖZENÇ'e bilinen adreslerinde tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan, tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup; Mahkememizce yargılamaya devam olunduğu ve mahkememiz dosyasının 18/09/2025 günü, saat 14:58'de duruşmasının olduğu, duruşma gününde mahkememizde bizzat hazır bulun bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı, bu bildirimi ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ almış sayılacağınız hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 04/08/2025

Basın No: ILN02279094 #ilan.gov.tr