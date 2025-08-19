T.C

ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

1. Belediyemiz sorumluluğundaki taşınmazların kiralama ihaleleri, Belediyemiz Encümen Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c Maddesine göre "Açık Teklif Usulü" çerçevesinde muhammen bedelin arttırılması suretiyle ihaleleri yapılacaktır.

2. Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç vb. masraflar yükleniciye aittir.



No İhale Konusu İş Muhammen

Kira Bedeli İhale Dosya

Bedeli Geçici

Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1.a Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kadife Sokak ile Kale Sokak kesişimin de yer alan ve 931 adada bulunan taşınmazın 13.101,62 m²'lik kısmının açık ticari otopark olarak kullanılması amacıyla 3 (üç) yıllığına kiralanması işi 4.200.000,00 TL+ KDV (Yıllık) 1.000,00 TL 378.000,00 TL 01/09/2025 14:00 1.b Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Şekerpınar Mahallesi, Başak Sokak üzerinde yer alan ve 243 Ada 23 Parselin Güneyinde bulunan taşınmazın 52,75 m²'lik kısmının 3 (üç) yıl süre ile kiralanması işi 23.400,00 TL (Yıllık) 1.000,00 TL 2.106,00 TL 01/09/2025 14:15 1.c Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Şekerpınar Mahallesi, Başak Sokak üzerinde yer alan ve 243 Ada 23 Parselin Güneyinde bulunan taşınmazın 97,13 m²'lik kısmının 3 (üç) yıl süre ile kiralanması işi 42.000,00 TL (Yıllık) 1.000,00 TL 3.780,00 TL 01/09/2025 14:30 1.d Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Şekerpınar Mahallesi, Başak Sokak üzerinde yer alan ve 243 Ada 23 Parselin Güneyinde bulunan taşınmazın 246,72 m²'lik kısmının 3 (üç) yıl süre ile kiralanması işi 103.200,00 TL (Yıllık) 1.000,00 TL 9.288,00 TL 01/09/2025 14:45 1.e Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Şekerpınar Mahallesi, Başak Sokak üzerinde yer alan ve 243 Ada 23 Parselin Güneyinde bulunan taşınmazın 373,54 m²'lik kısmının 3 (üç) yıl süre ile kiralanması işi 156.000,00 TL (Yıllık) 1.000,00 TL 14.040,00 TL 01/09/2025 15:00 1.f Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Şekerpınar Mahallesi, Başak Sokak üzerinde yer alan ve 243 Ada 23 Parselin Güneyinde bulunan taşınmazın 281,85 m²'lik kısmının 3 (üç) yıl süre ile kiralanması işi 117.600,00 TL (Yıllık) 1.000,00 TL 10.584,00 TL 01/09/2025 15:15

3. Kiralama ihalesi bu ilanın 1. maddesinde belirtilen gün ve saatte Encümen Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır. İhale dosyasını Çayırova Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğüne en geç ihale tarihi günü saat 12.30 dan önce vermeleri gerekmektedir. İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri sunulabileceği gibi İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini dosyalarına ekleyebilirler. İhaleye katılmak isteyenlerin Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatı gerekmekte olup;







Şirketlerin; Şahıslar;

a) Şartname ve Ekleri (İdareden alınacak) a) Şartname ve Ekleri (İdareden alınacak)

b) İmza sirküleri (Noterden) b) İmza Beyannamesi (Noterden)

c) Ticaret sicil gazetesi, Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası c) İkametgâh Belgesi, Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi

d) Geçici teminat.(Makbuz veya Teminat Mektubu süresiz olacak) d) Geçici teminat.(Makbuz veya Teminat Mektubu süresiz olacak)

e) Çayırova Belediyesine borcu olmadığına dair belge e) Çayırova Belediyesine borcu olmadığına dair belge

f) İhale Şartnamesi Satış Bedeli Makbuzu f) İhale Şartnamesi Satış Bedeli Makbuzu



Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Çayırova Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.



İLAN OLUNUR.

