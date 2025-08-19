İLAN

T.C. BOLVADİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/475 Esas

DAVALI : ERHAN ÇAĞLI , Seyfettin ve Yıldızoğlu, 1990 doğumlu, TC No: 323******02

Talep eden Bolvadin İlçe Nüfus Müdürlüğütarafındanaçılanvelayetin düzenlenmesidavasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yurt dışı adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız içintebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bolvadin İlçe Nüfus Müdürlüğü talep yazısında özetle ; Seyfettin ve Yıldız oğlu 15.04.1990 doğumlu Erhan ÇAĞLI ileSüleyman ve Zehra kızı 20.01.1993 doğumlu Canan ÇAKIR ÇAĞLI Brüksel Asliye Birinci Mahkemesi 17/681 sayılı ve 23.06.2017 tarihli kesinleşen ilamı ile boşandıklarını,bu karar Bolvadin Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/220 Esas, 2023/90 kararı ile tanındığını, Müdürlüklerince de 26.11.2024 tarihinde nüfus aile kütüklerine tescili yapıldığını, ancakkararda şahısların 13.10.2020 doğumlu çocukları olan Arda Baran ÇAĞLI" nın velayet kararı olmadığından4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 404. Maddesi gereğince Arda Baran ÇAĞLI" nın velayet altına alınması gerektiğini belirtmiştir.

Duruşma Günü; 30/09/2025 günü saat 10:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, HMK 139/1. maddesi gereğince tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceğinin İHTARINA, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

