SİLİFKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/345 Esas

KARAR NO : 2025/61

Aleyhinize açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davası yargılama sonucu mahkememizce tarafınıza tebligat çıkarıldığı ancak gösterilen adresin deprem nedeniyle yıkıldığı bildirilmiş olduğu,daha önceden duruşma gününün ilanen tebliğ edilmesi nedeniyle mahkememizce verilen 2024/345 esas ve 2025/61 karar sayılı kararında; 1-Davanın KABULÜ İLE;

11.649,37 TL'nin Ader İnş. Taah. Turz. Petrol Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti.'den,

10.921,28 TL'nin Fatih Tem. Teks. Gıda Kırt. Nakl. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.'den,

8.190,96 TL'nin Ark Elektrik Gıda Nakl. İnş. Tem. Hiz. Tic. San. Ltd. Şti. 'den,

13.651,61 TL'nin İflas Etmiş Edessa Yemekhanecilik San. Tic. AŞ.'den,

38.224,49 TL'nin Rüyam Grup Sağ.İnş.Elekt. Bilgi İş.Gıda Tem. Taşıma. Tek.ve Sos.Hiz.Ltd.Şti.'den,

19.112,25TL'nin Tasfiye Halinde Türkmen Turizm. Taş. Ve Motorlu Araç İnş. Sosyal Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 'den ve Rüyam Grup Sağ. İnş. Elektronik Bilgi İşlem Gıda Tem. Taşıma. Teknik ve Sos. Hiz. Ltd. Şti.'den müşterek ve müteselsilen,

8.190,96 TL'nin Tasfiye Halinde Türkmen Turizm. Taş. Ve Motorlu Araç İnş. Sosyal Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Ve Rüyam Grup Sağ. İnş. Elektronik Bilgi İşlem Gıda Tem. Taşıma. Teknik ve Sos. Hiz. Ltd. Şti. ve Berka Tem. Peysaj Gıda Bilgi İşlem Taş. Teknik Sos. Hiz. İnş. San. Taah. Tic. Ltd. Şti.'denmüşterek ve müteselsilen,

8.190,96 TL'nin Tasfiye Halinde Türkmen Tur. Taş. Ve Mot. Araç İnş. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 'den,

32.763,85 TL'nin Arman Temizlik Bilişim Araş. Dan. Eğit. Gıda İnş. Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ve Berka Tem. Peysaj Gıda Bilgi İşlem Taş. Teknik Sos. Hiz. Ltd. Şti.'denmüşterek ve müteselsilen,

5.460,64 TL'nin Berka Tem. Peysaj Gıda Bilgi İşlem Taş. Teknik Sos. Hiz. Ltd. Şti. 'den,

32.763,85 TL'nin Platin Grup Yardımcı Sağlık Ve Sosyal Hizmet Medikal Temizlik Otomasyon Gıda Spor Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. 'den,

5.460,64 TL'nin 4 Y Grup Sağlık ve Destek Hizmetleri Tem. San. ve Ticaret Ltd Şti. 'den,

120.134,13 TL'nin Arıtem İnşaat Bilgi İşlem Tem. Yemek Özel Sağlık Mad. Gıda Nak. Ambalaj Sanayi Ve Ticaret AŞ. 'den,

8.190,96 TL'nin Öz Fırat Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Temizlik Tekstil Özel Sağlık Ticaret ve Sanayi AŞ. VeAkfa Temizlik Gıda Yemekçilik İnşaat Otomotiv Peysaj Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 'denmüşterek ve müteselsilen,

60.158,08 TL'nin SFK Tem. Hiz. Bilgisayar Turizm Yemekçilik Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.'den,

Ayrı ayrı ödeme tarihi olan 14/05/2024 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ayrı ayrı tahsili ile davacıya ödenmesine,

-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli 26.167,10-TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye gelir kaydına,

-Davacı tarafından yapılan bilirkişi ücreti ve diğer masraflar olan toplam 28.905,00-TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

-Davacı davada kendini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca hesap ve takdir olunan ;

-30.000,00 TL'nin SFK Tem. Hiz. Bilgisayar Turizm Yemekçilik Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.'den alınarak davacıya verilmesine," karar verilmiş olup, verilen karar ilanın yayınlandığı tarihten itibarendavalı Ark Elektrik Gıda Nak.inş.Tem.Hizmt.Tic.San.Ltd.Ştitarafından iki haftaiçerisinde istinaf edilmediği takdirde kararın kendisi yönünden kesinleşeceği, hususu teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/08/2025

