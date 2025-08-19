KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/117 Esas

Mahkememizde Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Pelitpınarı Mah., Köyaltı-Goncalar Mevkii, 117 Ada 48 Parsel sayılı taşınmaz, Kocaeli İli Kandıra ilçesi Pelitpınarı Mah., Mezarlık Altı Mevkii, 118 Ada 59 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Teiaş Genel Müdürlüğü tarafından davalı Yüksel Başol'a karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma kanunun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaşıtrma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacakdavalarda husumetin davacıya yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceği,konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu İLAN olunur.

