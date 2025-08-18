T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/859 Esas

DAVALI : ZULFİYA RUSTAMOVO İslamlar Mah. Akbel Sokak No.263 İç Kapı No. 2Kaş/ ANTALYA

Davacı Hasan YILDIZ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasına esas olmak üzere;

Mahkememizce Davalı Zulfiya RUSTAMOVO nın belirtilen adresine dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, davacı vekilince de davalının adresi bulunamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 121/1 Maddesi geregince teblig edilen dava dilekçesine teblig tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap verilecebileceği, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 22/07/2025

Basın No: ILN02279197 #ilan.gov.tr