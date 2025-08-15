T.C. BAKIRKÖY 15. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/496 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Küçükpiyale Mahallesi, Cilt No:30, Aile Sıra No:1494, BSN:8'de kayıtlı Rasim ve Emine'den olma, 01/07/1911 tarihli Selanik doğumlu, 44782376922 T.C. Kimlik numaralı Azize KİTMUR'un mirasçılarına ulaşılamadığından, TMK'nun 501 ve 594 maddeleri uyarınca murisin mirasçısı olduğunu iddia eden kişi veya kişilerin, ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde delilleri ile birlikte Bakırköy 15. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin dosyasına bilgi vermeleri ve Mahkemeye belgelerini ibraz etmelerinin gerektiği, aksi takdirde miras sebebi ile istihkak davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla mirasın Hazine'ye devir edileceği hususu ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02278168 #ilan.gov.tr