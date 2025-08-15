İLAN

T.C. BAFRA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/165 Esas 30.05.2025

DavacıHatice AYAZ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı Hatice AYAZ dava dilekçesinde oğlu olan 37409062742 T.C Kimlik numaralı, Osman AYAZ'ın bulunamaması sebebi ile oğlu Osman Ayaz hakkında gaiplik kararı çıkartılmasını talep ettiği,bu nedenle Samsun İli, Bafra İlçesi, Çilhane Mahallesinde nüfusuna kayıtlı bulunan Cilt No:3Hane no: 504'te kayıtlı OSMAN AYAZ'I bilen ve tanıyanların iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2025/165 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi taktirde gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 30/05/2025 GAİP TC KİMLİK NO : 37409062742

ADI SOYADI : OSMAN AYAZ

BABA ADI : TEMEL

ANA ADI : HATİCE

DOĞUM TARİHİ : 19/11/1977

DOĞUM YERİ : BAFRA

İKAMETGAH ADRESİ : Çilhane Mah. Ali Kale Cad. No:79 İç Kapı No:1Bafra/ SAMSUN

Basın No: ILN02278076 #ilan.gov.tr