T.C. ESKİŞEHİR 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/185 Esas

Eskişehir İli, Sarıcakaya İlçesi, Düzköy Mahallesinde yer alan davaya konu arazinin günümüzde kullanıma ait sınırların ve sera temelinin bulunduğu, dava dosyasında yer alan cd içerisinde yer alan hava fotoğrafları incelendiğinde 1998 yılına ait hava fotoğrafından görüleceği üzere günümüze kadar kullanımın bu şekliyle devam ettiği tespit edilmiştir.Günümüzdeki sınırlarına göre A= 1838,60 m2yüzölçümüne sahiptir.

