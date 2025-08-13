T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.68276025-2019/337-Ceza Dava Dosyası 31.07.2025

İ L A N

SANIK: BADRI TSENTRADZE, Badrı ve Demagulı oğlu,13/09/1985 BATUM doğumlu,

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 07/02/2022 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan;

SanıkBADRI TSENTRADZE'nın üzerine atılı "Resmi Belgede Sahtecilik" suçunu işlediği anlaşılmaklaeylemine uyan 5237 sayılı TCK nın 204/1. maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, suçun işlendiği yer ve zaman, sanığın kasta dayalı kusurluluğunun ağırlığı nazara alınarak ve alt hadden uzaklaşacak bir neden olmadığından sonuç ceza olarak 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Mahkememizce sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda vicdani kanaate varılmış olması, nedeniyle HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi nedeniyle 5 yıl süreyle denetimsüresine tabi tutulmasına,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz kanun yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.

Basın No: ILN02277011 #ilan.gov.tr