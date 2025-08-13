T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/305 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Devrekani ilçesi

MEVKİİ : Pınarözü Köyü

ADA NO : 169 ada

PARSEL NO : 17 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 1208,11 m²'lik irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : HÜSNİYE GÜZEL, HÜSNÜ GÜZEL, KADİR GÜZEL, KADRİYE OKUR, MEHMET GÖZÜTOK, MEHMET GÖZÜTOK, NURİYE DURU, SAADET YAZGAN, SELİM GÖZÜTOK, SELVET TÜRKMEN, MUZAFFER GÖZÜTOK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/305 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

