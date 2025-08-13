T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Devrekani ilçesi
MEVKİİ : Pınarözü Köyü
ADA NO : 118 ada
PARSEL NO : 3 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 2761,69 m²'lik irtifak alanı, 12,60 m²'lik direk yeri
MALİKİN ADI VE SOYADI : HAVVA KARATAŞ, MEHMET KALAYCI, MELAHAT KALAYCI, MÜZEYYEN KESGİN, NEBAHAT MURAT, NEZAHAT BALAMAN, YAŞAR KALAYCI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/265 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
