T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/265 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Devrekani ilçesi

MEVKİİ : Pınarözü Köyü

ADA NO : 118 ada

PARSEL NO : 3 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 2761,69 m²'lik irtifak alanı, 12,60 m²'lik direk yeri

MALİKİN ADI VE SOYADI : HAVVA KARATAŞ, MEHMET KALAYCI, MELAHAT KALAYCI, MÜZEYYEN KESGİN, NEBAHAT MURAT, NEZAHAT BALAMAN, YAŞAR KALAYCI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/265 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02276325 #ilan.gov.tr