T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Devrekani ilçesi
MEVKİİ : Pınarözü Köyü
ADA NO : 106 ada
PARSEL NO : 46 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 183,93 m²'lik irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI : EMİNE GÜZEL, HACER GÜLER, İSMET ATAR, KARİYE ASLANDAĞ, MURAT BAŞLI, NAİM BAŞLI, SONGÜL AYANOĞLU, VESİLE KIRMIZI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/241 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02276331 #ilan.gov.tr