İLAN

ELAZIĞ VALİLİĞİ

ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Elazığ ili, Merkez ilçesi, Zerteriç köyü 147 ada 9 ve 10 nolu parsellerde kadastro yenileme çalışmalarında yapılan sınırlandırma ve sınırlandırmaya bağlı yüzölçümü hesaplama hatasının düzeltilmesi sonucu 147 ada 9 nolu parselin yüzölçümü 1791,59 m² ve 10 nolu parselin yüzölçümü 1178,77 m² olarak 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Maddesine istinaden düzeltilecek olup 7201 sayılı yasanın 29,30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren tapu kayıt ilgililerinin veya kanuni vekil/temsilcilerinin 30 gün içerisinde Elazığ Sulh Hukuk Mahkemelerine düzeltmenin durdurulması için dava açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği ilan olunur.