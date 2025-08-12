T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/332 Esas

İLAN

Davalılar Mehmet Alboğa, Yusuf Alboğa, Fatma Yaşaroğlu, Hasan Alboğa, İsmail Alboğa, Meryem Alboğa, Sebiha Alpar, Remziye Alper, Songül Ertuvan, Güllü Yılmaz, Yeter Işık, Nuray Alboğa, Fatma Yılmaz, Şenay Gökçe, Hakverdi Alboğa'ya ait olan Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce mahallesi 152 ada 8 parsel ve 158 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara davacı TOKİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/332 Esas dosyası ile dava açıldığı, dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği hususu İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02275979 #ilan.gov.tr