İ L A N

T.C. BURSA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas : 2024/566

İLAN METNİ

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Malik Oğlu Raşit kayyımı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü aleyhine Gaiplik kararı verilmesine ilişkin davada verilen ara karar gereğince; Bursa ili, Gürsu ilçesi, Zafer Mah., 323 ada - 7 parsel sayılı ve Bursa İli, Gürsu İlçesi, İstiklal Mahallesi 158 ada - 1 parsel sayılı taşınmazların maliki Malik oğlu Raşit'in gaipliğine, taşınmazlardaki Malik oğlu Raşit adına olan paylarının tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline ve mirasının Devlete intikaline, kayyım tayin edilen Bursa Defterdarlığının kayyımlık görevinin sona erdirilmesini talep ve dava etmiş olup, ilgilinin tespit edilememesi halinde gaip kabul edilebileceği ve hakkının yürürlük yönünde Devlete intikal edebileceğihususu da gözetilerek, Malik oğlu Raşit hakkında bilgisi olanların 6 ay içerisinde mahkememizin yukarıda belirtilen esasına müracaat ederek bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur.

