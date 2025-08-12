İLAN

BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 5 (Beş) adet gayrimenkul, 2886 sayılı yasanın 35A maddesi hükmü gereğince kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

Sıra No Bulunduğu İl, İlçe, Mahalle Ada No Parsel No Mevkii Cinsi Yüzöl- Çümü (m2) Bağımsız Böl. No Arsa Payı Hisse Bulun- duğu Kat Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (%3) (TL) 1 DALYAN 39 7 Recep Bilginer Caddesi No:5/3 Mesken 223,95 A Blok 3 1/30 Tam 2. Kat 5.857.000,00 175.710,00 2 DALYAN 39 7 Recep Bilginer Caddesi No:5/5 Mesken 223,95 A Blok 5 1/30 Tam 3. Kat 5.857.000,00 175.710,00 3 DALYAN 39 7 Recep Bilginer Caddesi No:5/6 Mesken 223,95 A Blok 6 1/30 Tam 3. Kat 5.857.000,00 175.710,00 4 DALYAN 39 7 Recep Bilginer Caddesi No:5/1-1 Mesken 223,95 B Blok 1 1/30 Tam 1. Kat 5.857.000,00 175.710,00 5 DALYAN 39 7 Atatürk Cad. No:129D Dükkan Bodrum 116,50 Zemin 214,00 Toplam 330,50 A Blok 11 2/30 Tam Zemin + Bodrum 18.000.000,00 540.000,00

1. İhale 27/08/2025 Çarşamba günü saat 11.00 de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.

2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;

2.1.Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.

2.2.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.

2.3.Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.

2.4.Gerçek kişiler için, ihaleye vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.

2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.

2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.

2.7. Kapalı iç zarf içerisinde ve mevzuata uygun olarak düzenlenmiş fiyat teklifi.

3. İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30 'a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

4. Ödemeler;

a) Meskenler için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının tebliğinden veya 32.maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren; ihale bedeli ile birlikte %1 Tellaliye harcı %0,569 (Binde beş virgül altmış dokuz) nispetinde ihale karar pulu 15 gün içerisinde belediyemiz veznesine veya belediyemiz banka hesabına (Iban numaraları yukarıda yazılı hesaplardan birisine) yapılacaktır.

b) Dükkan için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının tebliğinden veya 32.maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren, İhale bedelinin yarısı (%50 si) ile, %1 Tellaliye harcı %0,569 (Binde beş virgül altmış dokuz) nispetinde ihale karar pulu ve yasal olarak yatırılması gereken %6 Kesin teminat, 15 gün içerisinde belediyemiz veznesine veya belediyemiz banka hesabına (Iban numaraları yukarıda yazılı hesaplardan birisine) yapılacaktır. İhale bedelinin kalan yarısı ise, 3 eşit taksitte olmak üzere, 1. Taksiti 28. Kasım 2025 tarihinde, 2. Taksiti 27. Şubat 2026 tarihinde ve 3. Taksiti 26 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak olup, tapuların devri ise ödemeler tamamlandıktan sonra yapılacaktır.

5. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

İlan olunur.

Adil BAYINDIR

Belediye Başkanı

Basın No: ILN02274554 #ilan.gov.tr