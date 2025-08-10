İ L A N

T.C. İstanbul Anadolu 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/65 Tereke Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa ÇETİN SUMELİ'na ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Müteveffa ÇETİN SUMELİ'nun terekesinin resmi defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan;

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621.maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nın 621.maddesi uyarınca "BİR AY ARAYLA İKİ DEFA yapılacak ilan yoluyla çağırır ve bildirim süresi ikinci ilandan başlayarak en az bir aydır, bu süre zarfında mahkememize başvurulması" ilan olunur.

