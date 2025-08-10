T.C. BURHANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/227 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, Pelitköy Mahallesi 447 ada 48, 450 ada 24, 450 ada25, 827 ada 63parsel sayılı taşınmazlar

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA, PARSEL NO : 447 ada 48, 450 ada 24, 450 ada25, 827 ada 63

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 447 ada 48 parselin 92,09 m²'lik kısmı, 450 ada 24 parselin 388,05 m²'lik kısmı, 450 ada 25 parselin 148,11 m²'lik kısmı, 427 ada 63 parselin 47,42 m²'lik kısmı,

MALİKİN ADI VE SOYADI : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İzafeten BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BASKİ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

1-Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/227 Esas sayısında dava açılmıştır.

2-Malikler ve ilgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

3-Husumetin BASKİ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

4-Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

5-Davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

6-Davanın duruşmasının 30.09.2025 tarihinde saat 11:50'da yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı Yasa İle Değişik 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.24.07.2025

