T.C. ŞANLIURFA

7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2022/188 Karar No: 2025/164 İLAN

Mehmet ve Leyla oğlu, 25/03/1989 Kırıkhan doğumlu Mimar Sinan Mah. 726 Sk. No:13/1 İç Kapı No:30Kırıkhan/HATAY adresinde oturan Halil İbrahim ANTEPLİ'nin şikayetçi olduğu, Şanlıurfa 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/188 E sırasına kayden yapılan yargılama neticesinde verilen11/02/2025 tarih, 2022/188 E ve2025/164 K sayılı karar ile sanık Dua NEKEMİ hakkında beraat kararı verilmiş olup, müşteki Halil ANTEPLİ'nin adresine yapılan tebligatın bila ikmal edilip mernis adresinin de 2023 yılındaki depremde yıkıldığı ve şahsın her herhangi bir adres belirtmemiş olduğu, her hangi bir iletişim numarasının bulunmadığından gerekçeli kararı tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı kanunun 28/1 ve 29. maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 7201 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulüne istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 07/08/2025

Basın No: ILN02274559 #ilan.gov.tr