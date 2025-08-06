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T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi :07 Ağustos 2025 , 00:04 Güncelleme Tarihi :07 Ağustos 2025 , 00:06
Giriş Tarihi :07 Ağustos 2025, 00:00 Güncelleme Tarihi :07 Ağustos 2025, 00:06
T.C.
DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/167 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Devrekani ilçesi
MEVKİİ : Çatak Köyü
ADA NO : 176 ada
PARSEL NO : 34 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 1332,39 m²'lik irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET TÜRKALİ, CEMİLE
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/167 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31.07.2025

Basın No: ILN02272047 #ilan.gov.tr