T.C.
DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/202 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Devrekani ilçesi
MEVKİİ : Akdoğan Köyü
ADA NO : 128 ada
PARSEL NO : 7 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 1118,08 m²'lik irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET DEMİR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/202 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01.08.2025
Basın No: ILN02272070 #ilan.gov.tr